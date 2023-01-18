Николич ответил на вопрос о своём будущем

Бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос касаемо продолжения тренерской карьеры. Напомним, что последним местом работы Николича был именно «Локо», с которым он пошумел в групповом этапе Лиги чемпионов, когда российские клубы ещё могли в ней участвовать. До «Локомотива» серб тренировал команды из родной страны, а также Словении и Венгрии.

«Я действительно не хотел работать в первые полгода после ухода из «Локомотива». После более 20 лет беспрерывной работы хотелось просто отдохнуть», - делится Николич «Спорт-Экспрессу».

Что касается поступающих предложений от клубов, то здесь Николич отметил, что предложения у него есть всегда, однако принимать решение он не спешит и внимательно следит за тем, что происходит на рынке.