Кокорин начал кубковый матч против АПОЭЛа на скамейке

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин начал матч Кубка Кипра против одного из лучших клубов страны на скамейке. Сегодня «Арис» из Лимасола приехал в гости к АПОЭЛу, матч стартовал в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что в чемпионате Кипра «Арис» идёт на четвёртом месте, у команды 34 завоёванных очка. Первый – АЕК из Ларнаки, АПОЭЛ – второй.

Всего на Кипре Кокорин сыграл в чемпионате Кипра 14 матчей, в них он забил пять раз, а также трижды отличился ассистами. В «Арисе» россиянин выступает с 31 августа прошлого года.