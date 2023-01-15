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​Кокорин отдал голевой пас, но «Арис» проиграл

15 Января 2023 • 20:43 Комментировать

В воскресенье вечером на Кипре проходил матч между АЕКом из Ларнаки и «Арисом». Поединок получился результативным – АЕК отпраздновал победу со счётом 4:3.

Российский нападающий Александр Кокорин, который выступает за «Арис» на правах аренды, вышел на замену примерно за двадцать минут до конца основного времени. Вскоре Кокорин отметился голевой передачей, и счёт стал 3:3. Впрочем, АЕК затем вырвал три очка.

АЕК из Ларнаки является лидером турнирной таблицы чемпионата Кипра (44 очка). «Арис» на текущий момент располагается на четвёртой позиции (34 очка).

Добавим, что права на Александра Кокорина принадлежат «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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