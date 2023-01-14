​Тайсон вернулся в Европу, став игроков ПАОКа

Греческий ПАОК посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Тайсоном. 35-летний бразилец поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до средины 2024 года.

В Европе Тайсон ранее выступал за украинские «Металлист» и «Шахтёр». Из стана «горняков» Тайсон ушёл весной 2021 года со скандалом – тогда бразильца переводили в дубль за отказ выйти на замену в матче Лиги Европы против «Ромы». В последние годы Тайсон выступал на родине за «Интернасьонал». Теперь он вернулся в Европу.

За ПАОК Тайсон будет выступать под номером 11.