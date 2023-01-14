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Бывшего игрока сборной Замбии загрызли собственные собаки

14 Января 2023 • 02:20 Комментировать

Шокирующая смерть Филемона Мулала - бывшего игрока сборной Замбии, который в 1984 году помог своей команде выиграть самый старый национальный турнир Африки - Кубок CECAFA, Мулала тогда забил два гола в полуфинале в ворота сборной Кении.

Причиной гибели 60-летнего футболиста стала трагическая случайность - в его доме в Лихтенбурге, ЮАР, выключился свет, и по какой-то причине в этот момент на Мулала напали его собственные псы. Они загрызли насмерть бывшего футболиста.

Об этом общественности сообщила полиция ЮАР в лице капитана Сэма Целаньяне. Большую часть своей карьеры Мулала отыграл также в южноафриканском чемпионате.

 

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