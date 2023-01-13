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​Российский блогер забил первый гол за болгарский клуб

13 Января 2023 • 18:14 Комментировать

Российский блогер Михаил Прокопьев, известный как Прокоп, так хорошо играл за «Амкал» в Медиалиге и других турнирах, что его пригласили в профессиональный клуб. Так, Прокоп перебрался в болгарский «Ботев». В пятницу эта команда проводит товарищеский матч против команды «Гигант» и громит своего соперника без особых проблем. Один из голов за «Ботев» забил именно Прокопьев. Это дебютный гол российского блогера за команду, с чем его можно поздравить.

Отметим, что в последнее время так называемый медийный футбол пользуется в России широкой популярностью. В Медиалиге клубы заводят даже профессиональные российские футболисты.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ботев Пловдив Михаил Прокопьев
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