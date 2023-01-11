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​Катарский клуб объявил о трансфере Пасторе

11 Января 2023 • 17:51 Комментировать

Футбольный клуб «Катар» официально объявил о переходе в свои ряды нападающего Хавьера Пасторе. После подписания контракта 33-летний аргентинец получил футболку с седьмым игровым номером.

В Европе Хавьер Пасторе известен главным образом по выступлениям за французский «ПСЖ» и итальянскую «Рому». Последним клубом аргентинца в европейских лигах был «Эльче», который Пасторе покинул буквально несколько дней назад.

За плечами Хавьера Пасторе 29 матчей за национальную сборную Аргентины. В них нападающий записал на свой счёт два гола и пять результативных передач на партнёров.

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