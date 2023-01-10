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Кокорин попал в пятёрку самых дорогих игроков чемпионата Кипра

10 Января 2023 • 18:25 Комментировать

31-летний российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин попал в рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Кипра – в нём он занял пятое место. Новостью делится авторитетный портал Transfermarkt. Стоимость игрока – 800 тыс. евро.

Самым же дорогим игроком кипрской лиги является грузинский форвард Георгий Квиталия из АПОЭЛа – его стоимость, по версии авторитетного портала, 1,8 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Кокорин забил за «Арис» уже пять голов, отдал два ассиста. Права на россиянина принадлежат «Фиорентине», но, скорее всего, больше за итальянский клуб Кокорин не сыграет.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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