«Арис» сыграл с «Акритосом» в нулевую ничью, Кокорин покинул поле во втором тайме

«Арис» из Лимасола, за который выступает российский форвард Александр Кокорин, снова не смог победить в чемпионате Кипра, а Кокорин опять покинул поле без голов. Сегодня «Арис» принимал дома «Акритос», матч завершился нулевой ничьей.

Россиянин появился на поле с первых минут, отыграл первый тайм и 15 минут второго, а после покинул поле на 61-й минуте встречи.

Кокорин не забивает за «Арис» с 28 ноября. После того матча с «Пафосом» он пропустил три игры из-за травмы, вернулся на поле 22 декабря в игре против АПОЭЛА, но не забил. После провёл ещё одну безголевую игру против «Кармиотиссы».