Кокорин – в старте «Ариса» на матч с «Акритасом»

Российский форвард кипрского «Ариса» из Лимасола Александр Ккокорин готов к новым бомбардирским подвигам и выйдет в составе своего клуба на матч чемпионата Кипра против «Акритаса». Игра 18 тура первенства стартует менее чем через час.

Напомним, что в текущем сезоне у Кокорина за «Арис» уже пять голов и два ассиста в 12 встречах, несколько матчей в конце года он вынужден был пропустить из-за травмы.

«Арис» идёт в чемпионате Кипра на четвёртой строчке, у клуба 33 очка. Отставание от первой команды в турнирной таблице составляет восемь очков.