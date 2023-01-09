Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Хайкин может вернуться в «Будё-Глимт»

09 Января 2023 • 14:27 Комментировать

Российский голкипер Никита Хайкин может вернуться в норвежский «Будё-Глимт».

По информации Sport24 со ссылкой на неназванный источник, переговоры вратаря с английским «Эвертоном» зашли в тупик из-за сомнений руководства «ирисок». Таким образом, последним шансом Хайкина сменить коллектив остаётся недавний участник Лиги чемпионов, а именно «Маккаби» из Хайфы. Если перейти в израильский клуб не удастся, то игрок вернётся в Норвегию. Также сообщается, что вариант с переездом в Россию Никита не рассматривает.

Напомним, что за «Будё-Глимт» Хайкин выступал с 2019 по 2022 год, выйдя с командой в 1/4 финала первого розыгрыша Лиги конференций УЕФА и дважды став чемпионом Норвегии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Никита Хайкин Будё-Глимт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
НТВ Белеза (жен) НТВ Белеза (жен)
Вегальта Сендай (жен) Вегальта Сендай (жен)
0
0
Видео
09.01.23 в 22:00
Лестер (до 23 лет) Лестер (до 23 лет)
Академия Челси Академия Челси
Видео
10.01.23 в 01:30
Ребосерос Ла-Пьедад Ребосерос Ла-Пьедад
Коррекаминос-2
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
14:27 · Другое
Хайкин может вернуться в «Будё-Глимт»
08 Января
08:50 · Другое
Чемпионат Мексики прервали из-за волнений в стране
06 Января
07:31 · Другое
Божинов пристроился в команду своего отчима
05 Января
22:25 · Другое
Кокорин провёл полный матч за «Арис», встреча с «Кармиотиссой» завершилась ничьей
21:43 · Другое
Amnesty International требует от Роналду проливать свет на «проблемы с правами человека» в Саудовской Аравии 1
19:35 · Другое
Кокорин снова попал в стартовый состав «Ариса»
04 Января
04:10 · Другое
На презентацию Роналду пришли более 30 тысяч человек
03 Января
19:59 · Другое
​Роналду: «Готов сыграть хоть завтра» 1
19:54 · Другое
​Роналду: «Это не конец моей карьеры, я хочу продолжать бить рекорды» 1
15:56 · Другое
​Роналду поделился важной новостью 3
14:27 · Другое
​Тренер «Аль-Насра»: «Будем работать над тем, чтобы Роналду смог адаптироваться к нашей команде»
02 Января
21:41 · Другое
Роналду получил беспрецедентные права в «Аль-Насре» - вплоть до возможности уволить тренера 3
18:03 · Другое
​Роналду вылетел в Саудовскую Аравию видео
09:12 · Другое
Назван самый грубый футболист 2022 года
01 Января
23:04 · Франция. Лига 1
Икарди может стать одноклубником Роналду 3 слухи
Все новости
Рекомендуем