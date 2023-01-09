Хайкин может вернуться в «Будё-Глимт»

Российский голкипер Никита Хайкин может вернуться в норвежский «Будё-Глимт».

По информации Sport24 со ссылкой на неназванный источник, переговоры вратаря с английским «Эвертоном» зашли в тупик из-за сомнений руководства «ирисок». Таким образом, последним шансом Хайкина сменить коллектив остаётся недавний участник Лиги чемпионов, а именно «Маккаби» из Хайфы. Если перейти в израильский клуб не удастся, то игрок вернётся в Норвегию. Также сообщается, что вариант с переездом в Россию Никита не рассматривает.

Напомним, что за «Будё-Глимт» Хайкин выступал с 2019 по 2022 год, выйдя с командой в 1/4 финала первого розыгрыша Лиги конференций УЕФА и дважды став чемпионом Норвегии.