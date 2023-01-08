Чемпионат Мексики прервали из-за волнений в стране

Ситуация в Мексике в последнее время вызвала легкий шок - мир с изумлением следит за тем, как картель наркоторговцев решил дать отпор регулярной армии государства, имея на вооружении вертолеты с самолетами.

Ситуация приняла достаточно серьезный оборот, и в результате пострадал, известное дело, футбол - матчи мексиканского чемпионата отложены. В такой стране, как Мексика, футбол может стать катализатором для дальнейшего насилия, к сожалению, поэтому решение мексиканских властей вполне можно понять.

Действующим чемпионом страны является, напомним, клуб «Атлас» из Гвадалахары.