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Божинов пристроился в команду своего отчима

06 Января 2023 • 07:31 Комментировать

Болгарский нападающий Валерий Божинов, известный по выступлениям за «Ювентус» и «Манчестер Сити», в последнее время выступает в «Добрудже» из Добрича - команде второго дивизиона болгарского футбола.

Конечно, бывший футболист национальной сборной, которому лишь 36, мог бы найти себе место и получше, но дело в том, что Божинов уже готовится к тренерской работе, и в своем нынешнем клубе может совмещать игру с обучением тренерской деятельности.

Потому что руководит клубом Сашо Ангелов - не кто иной, как отчим Божинова. И договориться с ним, как легко понять, оказалось достаточно просто. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Божинов чемпионат Болгарии
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