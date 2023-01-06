Божинов пристроился в команду своего отчима

Болгарский нападающий Валерий Божинов, известный по выступлениям за «Ювентус» и «Манчестер Сити», в последнее время выступает в «Добрудже» из Добрича - команде второго дивизиона болгарского футбола.

Конечно, бывший футболист национальной сборной, которому лишь 36, мог бы найти себе место и получше, но дело в том, что Божинов уже готовится к тренерской работе, и в своем нынешнем клубе может совмещать игру с обучением тренерской деятельности.

Потому что руководит клубом Сашо Ангелов - не кто иной, как отчим Божинова. И договориться с ним, как легко понять, оказалось достаточно просто.