Кокорин провёл полный матч за «Арис», встреча с «Кармиотиссой» завершилась ничьей

На Кипре завершилась встреча «Ариса» из Лимассола с клубом «Кармиотисса». К сожалению, наш российский голеадор Александр Кокорин снова не отличился, а на табло к финальному свистку висели грустные «нули».

Россиянин запомнился участием в нескольких эпизодах. Сначала получил во втором тайме «горчичник», позже опасно пробил со штрафного удара, а ещё заработал отменённый после просмотра видеоповтора 11-метровый удар.

Напомним, в текущем сезоне у Кокорина пять забитых мячей за свой кипрский клуб и два ассиста. Сыграл он уже 12 матчей внутреннего чемпионата Кипра. Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года.