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Amnesty International требует от Роналду проливать свет на «проблемы с правами человека» в Саудовской Аравии

05 Января 2023 • 21:43 Комментировать (1)

Представители неоднозначной организации Amnesty International, которая в нашей стране, напомним, признана иноагентом, призвала Криштиану Роналду в ходе своего пребывания в Саудовской Аравии освещать аспекты «нарушения прав человека».

Фактически, это просьба сродни требованию вступить в прямой конфликт с властями страны, в которой Роналду приняли как Бога и предложили ему сказочный контракт. Чем должен отблагодарить португалец Саудовскую Аравию?

Правильно, «наложить» на ее имидж, так это понимает организация Amnesty International.

- Вместо того, чтобы хвалить Саудовскую Аравию, Роналду должен использовать свою популярность для привлечения внимания к проблеме с правами человека в этой стране, - заявила Дана Ахмед, представитель вышеупомянутой организации по Ближнему Востоку.

Не, ну каковы, а?

Роналду прислушается к советам организации?
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Января 2023 в 21:50
Освещать?... Хе... На стадионах свет пропадает после его "прибытия"... Геша это тьма... Кромешная... А-ха-ха-ха..
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