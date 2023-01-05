Amnesty International требует от Роналду проливать свет на «проблемы с правами человека» в Саудовской Аравии

Представители неоднозначной организации Amnesty International, которая в нашей стране, напомним, признана иноагентом, призвала Криштиану Роналду в ходе своего пребывания в Саудовской Аравии освещать аспекты «нарушения прав человека».

Фактически, это просьба сродни требованию вступить в прямой конфликт с властями страны, в которой Роналду приняли как Бога и предложили ему сказочный контракт. Чем должен отблагодарить португалец Саудовскую Аравию?

Правильно, «наложить» на ее имидж, так это понимает организация Amnesty International.

- Вместо того, чтобы хвалить Саудовскую Аравию, Роналду должен использовать свою популярность для привлечения внимания к проблеме с правами человека в этой стране, - заявила Дана Ахмед, представитель вышеупомянутой организации по Ближнему Востоку.

Не, ну каковы, а?