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Кокорин снова попал в стартовый состав «Ариса»

05 Января 2023 • 19:35 Комментировать

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин снова попал в стартовый состав своей команды в рамках матча чемпионата Кипра. Сегодня его клуб на выезде в 17 туре сразится с «Кармиотиссой».

Отметим, это второе появление Кокорина в старте после того, как он вылечился после травмы. 22 декабря «Арис» сыграл с АПОЭЛом, Кокорин, пропустивший до этого несколько матчей, вышел в стартовом составе своего клуба.

Игра «Ариса» против «Кармиотиссы» начнётся в 20:00, время московское.

В текущем сезоне у россиянина пять забитых мячей за свой клуб и два ассиста в 11 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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