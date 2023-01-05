Кокорин снова попал в стартовый состав «Ариса»

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин снова попал в стартовый состав своей команды в рамках матча чемпионата Кипра. Сегодня его клуб на выезде в 17 туре сразится с «Кармиотиссой».

Отметим, это второе появление Кокорина в старте после того, как он вылечился после травмы. 22 декабря «Арис» сыграл с АПОЭЛом, Кокорин, пропустивший до этого несколько матчей, вышел в стартовом составе своего клуба.

Игра «Ариса» против «Кармиотиссы» начнётся в 20:00, время московское.

В текущем сезоне у россиянина пять забитых мячей за свой клуб и два ассиста в 11 играх.