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На презентацию Роналду пришли более 30 тысяч человек

04 Января 2023 • 04:10 Комментировать

Португальский супернападающий Криштиану Роналду начинает новую главу в книге своей славной карьеры, он подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» и во вторник прошла его презентация на стадионе клуба в саудовской столице Эр-Рияд - «Мрсоол Парк». Любопытно, что ее посетили целых тридцать тысяч человек, что стало рекордом посещаемости стадиона - доселе ни один, даже самый важный матч клуба, не собирал столько фанатов.

Но, напомним, что вскоре этот рекорд обязательно падет - 19 числа в гости к «Эр-Рияду» пожалует на товарищеский матч «ПСЖ», скорее всего, вместе с Лионелем Месси. И тогда будет новый аншлаг. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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