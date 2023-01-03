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​Роналду: «Готов сыграть хоть завтра»

03 Января 2023 • 19:59 Комментировать (1)

Звёздный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей первой пресс-конференции в Саудовской Аравии заявил о готовности выйти на поле уже в ближайшем матче.

В четверг, 5 января, «Аль-Наср» проведёт матч против «Аль-Таи».

«Здесь очень конкурентоспособная лига, и я счастлив здесь оказаться. С нетерпением жду матчей. Готов сыграть хоть завтра, если тренер предоставит мне такую возможность», - высказался Роналду на пресс-конференции.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт до экватора 2025 года. Звёздный 37-летний нападающий перебрался в саудовский клуб в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Января 2023 в 21:04
А если не предоставит, то Морган всегда рядом .. А-ха-ха-ха...
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