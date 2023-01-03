​Роналду: «Это не конец моей карьеры, я хочу продолжать бить рекорды»

Звёздный форвард Криштиану Роналду высказался о своём решении перебраться в «Аль-Наср».

«Меня не волнует, что говорят люди. В наши дни футбол развился и стал очень конкурентоспособным. Это не конец моей карьеры. Я побил все рекорды в Европе и хочу продолжать делать это здесь.

Я пришёл сюда, чтобы побеждать. Хочу наслаждаться футболом. Многие люди говорят о футболе, но ничего в нём не понимают. Я хочу передать здесь другое видение футбола, поэтому я принял этот вызов», - сказал Роналду на пресс-конференции.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт сроком на два с половиной года.