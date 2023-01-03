​«Многие пытались подписать меня»: Роналду прокомментировал переход в «Аль-Наср»

Криштиану Роналду выступил перед журналистами как футболист «Аль-Насра». Звёздный португалец отметил, что у него было много вариантов по продолжению карьеры.

«Многие клубы из Австралии, США, Португалии пытались подписать меня. Моя работа в Европе завершена, и я горжусь новым вызовом. Подписать контракт с «Аль-Насром» - это вызов, не только футбольный. Моя семья счастлива. В Саудовской Аравии очень рады моему приезду.

Это моё решение, которое поддержала моя семья. В Саудовской Аравии меня впечатляюще приняли», - высказался Роналду, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт до средины 2025 года.