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​Роналду поделился важной новостью

03 Января 2023 • 15:56 Комментировать (2)

Криштиану Роналду посредством социальных сетей поделился со своими подписчиками важной новостью. 37-летний португалец сообщил об успешном прохождении медицинского обследования.

На днях Криштиану Роналду стал футболистом «Аль-Насра». Контракт звёздного форварда с саудовским клубом рассчитан до средины 2025 года.

В «Аль-Наср» Криштиану Роналду перебрался в статусе свободного агента. Более месяца португалец находился без клуба после ухода из «Манчестер Юнайтед» в связи с расторжением контракта.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в «Аль-Насре» Криштиану Роналду будет иметь возможность увольнять тренеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (2)
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ингерман
03 Января 2023 в 16:12
ай нармуль.. пабольше таких новасцей рвущех пуканы лабусу и цвецнобарадатаму.. А-ха-ха-ха! )))
NOBODY
03 Января 2023 в 16:08
какая важная новость!!! ну теперь можно спать спокойно!!!
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