​Роналду поделился важной новостью

Криштиану Роналду посредством социальных сетей поделился со своими подписчиками важной новостью. 37-летний португалец сообщил об успешном прохождении медицинского обследования.

На днях Криштиану Роналду стал футболистом «Аль-Насра». Контракт звёздного форварда с саудовским клубом рассчитан до средины 2025 года.

В «Аль-Наср» Криштиану Роналду перебрался в статусе свободного агента. Более месяца португалец находился без клуба после ухода из «Манчестер Юнайтед» в связи с расторжением контракта.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в «Аль-Насре» Криштиану Роналду будет иметь возможность увольнять тренеров.