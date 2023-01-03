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​Тренер «Аль-Насра»: «Будем работать над тем, чтобы Роналду смог адаптироваться к нашей команде»

03 Января 2023 • 14:27 Комментировать

Рулевой «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался о подписании клубом звёздного нападающего Криштиану Роналду.

«Подписание такого игрока, как Криштиану Роналду, экстраординарно. Оно способствует развитию саудовского футбола.

Мы рады его приходу. Первая цель – работать над тем, чтобы Роналду смог адаптироваться к нашей команде, получать удовольствие от игры за «Аль-Наср» и радовать болельщиков», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» трудовое соглашение, рассчитанное до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
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