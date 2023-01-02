Роналду получил беспрецедентные права в «Аль-Насре» - вплоть до возможности уволить тренера

Португальский супернападающий приготовился к тому, чтобы в скором времени избавиться от приставки «супер» и стать одним из обычных игроков, доигрывающих свой век в богатом чемпионате. Но привилегии, которые получил Роналду в «Аль-Насре», действительно супер - в частности, он может увольнять тренера команды, если ему что-то не нравится в нем, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Это означает, что Руди Гарсии, нынешнему наставнику «Аль-Насра», следует быть начеку с португальцем, который уже пробовал избавиться в «Манчестер Юнайтед» от Эрика тен Хага, но в результате проиграл и сам отправился на выход.