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Роналду получил беспрецедентные права в «Аль-Насре» - вплоть до возможности уволить тренера

02 Января 2023 • 21:41 Комментировать

Португальский супернападающий приготовился к тому, чтобы в скором времени избавиться от приставки «супер» и стать одним из обычных игроков, доигрывающих свой век в богатом чемпионате. Но привилегии, которые получил Роналду в «Аль-Насре», действительно супер - в частности, он может увольнять тренера команды, если ему что-то не нравится в нем, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Это означает, что Руди Гарсии, нынешнему наставнику «Аль-Насра», следует быть начеку с португальцем, который уже пробовал избавиться в «Манчестер Юнайтед» от Эрика тен Хага, но в результате проиграл и сам отправился на выход. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
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