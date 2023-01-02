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​Роналду вылетел в Саудовскую Аравию видео

02 Января 2023 • 18:03 Комментировать

Звёздный нападающий Криштиану Роналду вылетел в Саудовскую Аравию. Соответствующее видео португалец опубликовал в социальных сетях.

«Привет, ребята! Скоро увидимся!» - сказал Роналду на видео, на котором он сидит на борту роскошного самолёта.

 

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду будет представлен как игрок «Аль-Насра» во вторник, 3 января. На днях клуб объявил о трансфере 37-летнего португальца официально. Контракт рассчитан до средины 2025 года.

Напомним, что Криштиану Роналду перебрался в «Аль-Наср» в статусе свободного агента. В ноябре форвард расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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