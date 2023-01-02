В конце 2022 года звёздный Криштиану Роналду, наконец, обрёл клубную прописку. Как и ожидалось, 37-летний португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии – в клубе «Аль-Наср».

Как сообщает в своём материале CBS Sports, у Криштиану Роналду в «Аль-Насре» будут широкие полномочия, выходящие за рамки стандартных функций футболиста. Так, Роналду даже сможет менять тренеров.

«Один источник шутит, что «Аль-Наср» превратится в «ФК Криштиану», - говорится в материале.

Отметим, что в настоящий момент «Аль-Наср» тренирует французский специалист Руди Гарсия. В Европе этого тренера знают главным образом по работе в «Роме», «Марселе» и «Лионе».