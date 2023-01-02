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Назван самый грубый футболист 2022 года

02 Января 2023 • 09:12 Комментировать

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) назвала имя самого грубого футболиста минувшего года. Им стал чилийский защитник Николас Диас, который выступает за мексиканскую «Тихуану». В 2022 году 23-летний южноамериканец получил четыре красные карточки в 27 встречах.

Стоит отметить, что четыре удаления в прошлом году также заработал игрок аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия» Назарено Коломбо, однако для этого ему потребовалось провести 45 поединков. Коломбо занял второе место в рейтинге самых грубых футболистов прошедшего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тихуана Николас Диас
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