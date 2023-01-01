Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Фердинанд: «Рад, что Роналду обрёл счастье»

01 Января 2023 • 15:39 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал трансфер Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Я рад, что Роналду обрёл счастье. Для любого футболиста важно быть счастливым в своей среде. Криштиану давно не был счастлив, так что я рад. Хотя он оказался в стране, где немногие ожидали его увидеть. Но, кстати, в Саудовской Аравии конкурентоспособная лига.

Некоторые эксперты говорят, что для Роналду это грустный способ завершить карьеру. Для меня же грустно лишь то, как всё у него закончилось с «Манчестер Юнайтед». Думаю, можно было поступить по-другому», - рассказал Фердинанд в интервью программе FIVE.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Рио Фердинанд Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.01.23 в 18:00
Харлэнд и Вульф Велдерс
Лафголл
Видео
02.01.23 в 18:00
Аннаг Юнайтед
Баллинамаллард Юнайтед Баллинамаллард Юнайтед
1.63 4.20 4.20
Видео
02.01.23 в 18:00
Уорренпойнт Таун Уорренпойнт Таун
Балликлэр Комрейдс
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Января
15:39 · Другое
​Фердинанд: «Рад, что Роналду обрёл счастье»
31 Декабря
12:16 · Другое
Когда Роналду может сыграть первый матч
02:11 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Мы больше не увидим Роналду на топ-уровне» 11
01:10 · Другое
«Хочу уйти на пике» – испанский журналист вспомнил, как в 2015 году Роналду заявлял о нежелании доигрывать в Азии 5
00:34 · Другое
В «Аль-Насре» прокомментировали подписание Роналду 1
30 Декабря
23:31 · Другое
Сборная Катара рассталась с главным тренером официально
19:43 · Другое
​Овермарс перенёс микроинфаркт
13:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о Пеле: «Он всегда играл от души»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Юран отреагировал на смерть Пеле
01:24 · Другое
Кафу: «Пеле покинул нас, но его наследие останется с нами навсегда»
00:04 · Другое
Роналдо: «Покойся с миром, король футбола»
29 Декабря
06:07 · Другое
Испанский политик раскритиковал Джорджину, которая подарила Роналду дорогое авто 2
27 Декабря
20:21 · Другое
Иранские власти не выпустили из страны самолёт с близкими родственниками Али Даеи
26 Декабря
19:35 · Другое
Медиалига готовит отчет в ФИФА 7
25 Декабря
21:47 · Другое
Спортивный директор «Аль-Насра» высказался о переговорах с Роналду
Все новости
Рекомендуем