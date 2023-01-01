​Фердинанд: «Рад, что Роналду обрёл счастье»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал трансфер Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Я рад, что Роналду обрёл счастье. Для любого футболиста важно быть счастливым в своей среде. Криштиану давно не был счастлив, так что я рад. Хотя он оказался в стране, где немногие ожидали его увидеть. Но, кстати, в Саудовской Аравии конкурентоспособная лига.

Некоторые эксперты говорят, что для Роналду это грустный способ завершить карьеру. Для меня же грустно лишь то, как всё у него закончилось с «Манчестер Юнайтед». Думаю, можно было поступить по-другому», - рассказал Фердинанд в интервью программе FIVE.