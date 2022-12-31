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Когда Роналду может сыграть первый матч

31 Декабря 2022 • 12:16 Комментировать

В предпоследний день уходящего года один из лучших футболистов современности, Криштиану Роналду, подписал контракт с «Аль-Насром» и уезжает доигрывать в Саудовскую Аравию. Там чемпионат страны в самом разгаре, и совсем скоро мы сможем увидеть великого португальца в действии.

«Аль-Наср» проведёт ближайший матч уже сегодня, в 20:30 против «Аль-Халиджа», но Роналду этот поединок пропустит, так как заявить его можно будет только спустя несколько часов, уже 1 января.

Скорее всего, дебют пятикратного обладателя «Золотого мяча» состоится 5 января против «Аль-Таи». Следующие матчи его команды: 14 января против «Аль-Шабаба» и 21 января против «Аль-Эттифака».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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