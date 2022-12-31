«Хочу уйти на пике» – испанский журналист вспомнил, как в 2015 году Роналду заявлял о нежелании доигрывать в Азии

Нападающий Криштиану Роналду вряд ли мог предвидеть свой переход в «Аль-Наср».

Летом текущего года 37-летний футболист хотел покинуть «Манчестер Юнайтед», чтобы выступать в Лиге чемпионов, а уже спустя полгода подписал соглашение с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии до 2025 года. Известный журналист Мигель Бласкес вспомнил, как в 2015 году португалец высказывался о своём будущем в футболе: «Я хочу завершить карьеру на пике, максимально достойно. Я бы не хотел доигрывать в Катаре или Дубае, как это делают многие футболисты», – говорил Роналду, на тот момент принадлежавший мадридскому «Реалу».