555 тысяч евро в день: Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории

Криштиану Роналду принял сверхвыгодное предложение «Аль-Насра».

Клуб из Саудовской Аравии уже представил 37-летнюю суперзвезду в качестве своего новичка. Как стало известно ещё до перехода, форвард будет зарабатывать в «Аль-Насре» порядка 200 млн евро в год – это самый дорогой контракт в истории футбола, подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По информации достоверных источников, на счёт Роналду будет поступать порядка 16,7 млн евро в месяц, 3,8 млн – в неделю, 555 тысяч – в день.

До перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду защищал цвета английского «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре.