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Роналду прокомментировал свой переход в «Аль-Наср»

31 Декабря 2022 • 00:43 Комментировать (2)

Криштиану Роналду выступил с обращением после подписания контракта с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

Соглашение 37-летнего нападающего рассчитано до лета 2025 года. Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире – его зарплата составит порядка 200 млн евро в год с учётом различных коммерческих пунктов.

«Я в восторге от возможности получить опыт в новой лиге, новой стране, – комментирует Роналду свой переход. – Видение «Аль-Насра» очень вдохновляет меня. Я рад встретиться со своими новыми товарищами по команде и надеюсь помочь клубу добиться больших успехов», – заявил португалец, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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Комментарии (2)
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Alex1972
31 Декабря 2022 в 01:14
Идиот..
Sergey999
31 Декабря 2022 в 01:55
Приятно познакомиться.. Клавдий)))
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