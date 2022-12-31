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Роналду официально стал игроком «Аль-Насра» официально

31 Декабря 2022 • 00:22 Комментировать (1)

«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с нападающим Криштиану Роналду.

Клуб из Саудовской Аравии официально представил 37-летнего португальца в качестве своего новичка. Контракт Роналду рассчитан до лета 2025 года, зарплата – около 200 млн евро в год. Звёздный форвард получил футболку с седьмым номером.

С августа 2021 года по ноябрь 2022 Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего договорился с «красными дьяволами» о досрочном расторжении трудового договора.

«Аль-Наср» – первый неевропейский клуб в карьере Роналду. Ранее он выступал в Португалии, Англии, Испании и Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
31 Декабря 2022 в 00:35
Какой-то шаг в никуда ощущение)
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