«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с нападающим Криштиану Роналду.

Клуб из Саудовской Аравии официально представил 37-летнего португальца в качестве своего новичка. Контракт Роналду рассчитан до лета 2025 года, зарплата – около 200 млн евро в год. Звёздный форвард получил футболку с седьмым номером.

С августа 2021 года по ноябрь 2022 Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего договорился с «красными дьяволами» о досрочном расторжении трудового договора.

«Аль-Наср» – первый неевропейский клуб в карьере Роналду. Ранее он выступал в Португалии, Англии, Испании и Италии.