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Романо: «Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» до 2025 года с зарплатой 200 млн евро в год»

30 Декабря 2022 • 22:25 Комментировать

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо подтвердил приближающийся переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Клуб из Саудовской Аравии, как сообщалось ранее, согласовал контракт с 37-летним португальцем. По информации Романо, переговоры крайне близки к завершению – сторонам осталось лишь уладить некоторые формальности. Договор Роналду с «Аль-Насром» будет рассчитан до лета 2025 года, а зарплата составит около 200 млн евро в год с учётом многочисленных бонусов.

Напомним, что Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре, договорившись с клубом о досрочном расторжении контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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