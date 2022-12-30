AlArabiya: «Роналду подписал с «Аль-Насром» двухлетний контракт»

37-летний форврад сборной Португалии Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт со своим новым клубом – саудовским «Аль-Насром». Информацию об этом подтвердили источники издания AlArabiya.

Напомним, что в период чемпионата мира в Катаре Роналду остался без клуба. Он расторг контракт со своим прошлым клубом «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон. Ранее португалец раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага в скандальном интервью журналисту Пирсу Моргану.

Карьера Роналду началась с лиссабонского «Спортинга», откуда португалец в 2003 году перебрался в «Манчестер Юнайтед». С 2009 по 2018 год Роналду выступал за мадридский «Реал», с которым четыре раза взял Кубок Лиги чемпионов УЕФА и множество других трофеев. С 2018 по 2021 год был игроком туринского «Ювентуса», а в 2021 году на год вернулся в состав «манкунианцев».