Известный футбольный функционер Марк Овермарс перенёс микроинфаркт. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского «Антверпена», где 49-летний нидерландец работает директором по футболу.

Отмечается, что Марк Овермарс после госпитализации чувствует себя хорошо, но какое-то время он работать не будет. «Антверпен» пожелал Овермарсу скорейшего выздоровления.

Марк Овермарс трудоустроился в «Антверпене» в марте уходящего календарного года. Незадолго до этого функционер был со скандалом уволен из «Аякса». Появлялась информация о том, что Овермарс отправил фотографию своего полового органа сотруднице.