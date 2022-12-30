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Кафу: «Пеле покинул нас, но его наследие останется с нами навсегда»

30 Декабря 2022 • 01:24 Комментировать

Бывший бразильский защитник Кафу высказался об ушедшем из жизни Пеле.

«Пеле никогда не умрёт. Пеле – уникальный, непревзойдённый. Король футбола, память о котором будет жить вечно. Он будет увековечен в каждом выдающемся голе, в каждом великом футболисте, в каждом из тех, кто вдохновлялся им. Покойся с миром, Пеле. Мы остались без тебя, но твоё наследие никуда не уйдёт», – написал Кафу в социальных сетях.

Пеле скончался вечером 29 декабря на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью. Неделей ранее стало известно об ухудшении состояния здоровья трёхкратного чемпиона мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Кафу Сборная Бразилии
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