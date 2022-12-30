Роналдо: «Покойся с миром, король футбола»

Бразильский экс-нападающий Роналдо попрощался с Пеле.

«Уникальный, гениальный, несравненный, одарённый. Пеле покинул нас, но никогда не покинет вершину. Единственный король футбола. Лучший из когда-либо игравших. Мы опечалены, но безмерно гордимся историей, которую ты написал. Твоя игра – это школа, которую должен пройти каждый футболист. Твоё наследие выходит за рамки поколений, оно вечно. Спасибо за всё, Пеле. Покойся с миром», – написал в социальных сетях Роналдо.

Об уходе из жизни Пеле стало известно 29 декабря. Трёхкратный чемпион мира скончался после продолжительной болезни.