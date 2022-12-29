Испанский политик раскритиковал Джорджину, которая подарила Роналду дорогое авто

Испанский политик Мигель Анхель Ревилья в разговоре с журналистами жёстко высказался по поводу Джорджины Родригес, которая подарила Криштиану Роналду дорогой автомобиль марки Rolls-Royce.

Ревилья сказал, что сейчас очень сложное время, когда многие люди испытывают финансовые трудности. Политик отметил, что подобные подарки в таком время сравнимы с порнографией.

«Я бы попросил у людей немного скромности, ведь всё это показывают по телевидению. С моральной точки зрения это жестоко по отношению к людям», - добавил Ревилья.

Напомним, что на данный момент Криштиану Роналду всё ещё не определился с новой командой. Пресса сватает португальца в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.