Иранские власти не выпустили из страны самолёт с близкими родственниками Али Даеи

Мы уже сообщали о том, что в Иране арестовали бывшего рекордсмена всего мира по количеству голов в составе национальной команды - Али Даеи, бывшего футболиста «Баварии». Его рекорд уже пал, его побил Криштиану Роналду, но, тем не менее, Али Даеи остается известной фигурой.

Как сообщает новостное агентство ITASportPress, супруга и сын Али Даеи попытались покинуть страну в направлении Дубаи, но им не позволили вылететь - власти задержали самолет компании Mahan Air, объяснив родственникам Али Даеи, что им также запрещено покидать Иран.

Напомним, что в стране имеют место протесты, которые красочно описывает западная пресса.