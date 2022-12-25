Спортивный директор «Аль-Насра» высказался о переговорах с Роналду

Спортивный директор «Аль-Насра» высказался на тему подписания Криштиану Роналду.

Клуб из Саудовской Аравии давно считается фаворитом в борьбе за подписание 37-летней суперзвезды. Португальцу предложен крайне выгодный с финансовой точки зрения контракт.

«Давайте подождём, как всё сложится до конца года. Эти переговоры очень значимы не только для нашего клуба и всей страны, но и для футбольного мира в целом. Роналду – один из лучших футболистов в истории. Он всегда был образцовым спортсменом», – цитирует Flashscore Марсело Салазара.

Напомним, что в ноябре Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед», договорившись с клубом о досрочном прекращении контракта.