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Шунин встретил дель Пьеро на одном из пляжей Дубая

24 Декабря 2022 • 21:09 Комментировать

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин встретил на одном из пляжей Дубая легендарного итальянского нападающего Алессандро дель Пьеро. Фотографию с экс-форвардом «старой синьоры» голкипер динамовцев опубликовал в одной из соцсетей.

«В 2006 году он выиграл чемпионат мира, а я — чемпионат Москвы с командой Академии «Динамо», - подписал фотографию Шунин.

48-летний дель Пьеро завершил карьеру в 2015 году, 19 лет своей игровой карьеры он отдал туринскому «Ювентусу» и является лучшим бомбардиром в истории этого итальянского клуба. А ещё бывший форвард выиграл чемпионат мира по футболу в 2006 году, турнир проходил на стадионах Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Алессандро Дель Пьеро Антон Шунин
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