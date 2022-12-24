Шунин встретил дель Пьеро на одном из пляжей Дубая

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин встретил на одном из пляжей Дубая легендарного итальянского нападающего Алессандро дель Пьеро. Фотографию с экс-форвардом «старой синьоры» голкипер динамовцев опубликовал в одной из соцсетей.

«В 2006 году он выиграл чемпионат мира, а я — чемпионат Москвы с командой Академии «Динамо», - подписал фотографию Шунин.

48-летний дель Пьеро завершил карьеру в 2015 году, 19 лет своей игровой карьеры он отдал туринскому «Ювентусу» и является лучшим бомбардиром в истории этого итальянского клуба. А ещё бывший форвард выиграл чемпионат мира по футболу в 2006 году, турнир проходил на стадионах Германии.