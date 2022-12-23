Хуфкенс останется у руля «Брюгге», несмотря на разгром в Кубке

Карл Хуфкенс останется главным тренером «Брюгге», несмотря на разгромное поражение в Кубке Бельгии от «Сент-Трюйдена» (1:4), сообщает Het Nieuwsblad.

В матче 1/8 финала соревнования фаворит усилиями Ноа Ланга встречи сумел открыть счёт уже на 17-й минуте встречи, однако на перерыв команды ушли при равном счёте – на 32-й минуте гости сравняли счёт, отличился Кристиан Брюльс.

Далее произошло непоправимое – в течение семи минут «Сент-Трюйден» ушёл в двухголевой отрыв благодаря мячам в исполнении Джанни Бруно и Даити Хаяси. За две минуты до конца основного времени Бруно оформил дубль и поставил под сомнение продолжение работы Хуфкенса в бельгийском гранде.

Желание оставить Хуфкенса в клубе выразили сами футболисты.