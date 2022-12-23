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Хуфкенс останется у руля «Брюгге», несмотря на разгром в Кубке

23 Декабря 2022 • 20:54 Комментировать

Карл Хуфкенс останется главным тренером «Брюгге», несмотря на разгромное поражение в Кубке Бельгии от «Сент-Трюйдена» (1:4), сообщает Het Nieuwsblad.

В матче 1/8 финала соревнования фаворит усилиями Ноа Ланга встречи сумел открыть счёт уже на 17-й минуте встречи, однако на перерыв команды ушли при равном счёте – на 32-й минуте гости сравняли счёт, отличился Кристиан Брюльс.

Далее произошло непоправимое – в течение семи минут «Сент-Трюйден» ушёл в двухголевой отрыв благодаря мячам в исполнении Джанни Бруно и Даити Хаяси. За две минуты до конца основного времени Бруно оформил дубль и поставил под сомнение продолжение работы Хуфкенса в бельгийском гранде.

Желание оставить Хуфкенса в клубе выразили сами футболисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Карл Хуфкенс Сент-Трюйден
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