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Бывший вице-президент португальской федерации не верит, что Роналду станет послом ЧМ-2030

23 Декабря 2022 • 07:25 Комментировать

Бывший вице-президент португальской федерации футбола сомневается в том, что Криштиану Роналду станет послом заявки Саудовской Аравии на мундиаль 2030 года.

Функционер в интервью Radio Renascenca заявил, что ему не хочется верить в то, что 37-летний звёздный португальский футболист будет послом заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции.

«Я сомневаюсь, что Роналду вообще будет послом чьей-либо заявки на мундиаль. Если это всё же произойдёт, то это сулит Криштиану большие проблемы с репутацией в Португалии», - добавил бывший управленец португальской федерации футбола.

Напомним, что заявка Саудовской Аравии будет соперничать с заявкой Португалии, Испании и Украины.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду чм-2030
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