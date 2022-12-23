Бывший вице-президент португальской федерации не верит, что Роналду станет послом ЧМ-2030

Бывший вице-президент португальской федерации футбола сомневается в том, что Криштиану Роналду станет послом заявки Саудовской Аравии на мундиаль 2030 года.

Функционер в интервью Radio Renascenca заявил, что ему не хочется верить в то, что 37-летний звёздный португальский футболист будет послом заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции.

«Я сомневаюсь, что Роналду вообще будет послом чьей-либо заявки на мундиаль. Если это всё же произойдёт, то это сулит Криштиану большие проблемы с репутацией в Португалии», - добавил бывший управленец португальской федерации футбола.

Напомним, что заявка Саудовской Аравии будет соперничать с заявкой Португалии, Испании и Украины.