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Романо: «Роналду ещё не принял предложение «Аль-Насра» с зарплатой в 200 млн евро в год»

22 Декабря 2022 • 22:24 Комментировать

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился известиями о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Клуб из Саудовской Аравии, как уже сообщалось, не намерен сдаваться в борьбе за 37-летнего португальца. Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» пока не принял окончательное решение, но должен определиться до конца декабря. Контракт будет рассчитан до 2025 года, зарплата – 200 млн евро в год, подтверждает Романо.

Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в январе, приняв предложение клуба о расторжении контракта по взаимному согласию.

Ожидается, что переход в «Аль-Наср» состоится, если игрок не получит достойных предложений от европейских клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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