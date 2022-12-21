Бывший форвард «Зенита» Канунников рассказал о жизни в Дубае

Бывший форвард сборной России и петербургского «Зенита» Максим Канунников рассказал, где теперь живёт. Он решил перезимовать в жарком Дубае на берегу Персидского залива и попробовать жизнь в новой стране.

«Обычно ты приезжаешь сюда в отпуск, а интересно прочувствовать быт: детей водить в школу, заниматься своими делами», - цитирует Канунникова «Матч-ТВ».

Бывший игрок «Крыльев Советов» добавил, что до этого находился в Турции, но чувствовал там комфорт и возможность к развитию только на территории отеля. А ещё в Дубае, по словам Канунникова, проходит много интересных мероприятий и конференций.

Из досуга у бывшего футболиста в ОАЭ – играть в футбол в свободное время со всеми желающими-любителями и обретать новые знакомства.

Максим Канунников в разное время играл в составе «Зенита», «Амкара», «Томи», «Крыльев Советов» и других команд, а также сыграл за сборную России на чемпионате мира по футболу в 2014 году. Летом 2022 года он покинул «Крылья» и с тех пор находится без клуба.