Кокорин на Кипре поучаствовал в мастер-классе для школьников

Александр Кокорин на Кипре зря времени не теряет. Форвард не только выступает за местный «Арис» и наслаждается солнечной погодой на острове, но и учит играть в футбол подрастающее поколение.

Его клуб в городе Лимассол накануне провёл мероприятие для местных школьников на базе собственной академии, пишет пресс-служба «Ариса». Кокорин и его партнёры по команде провели для детей мастер-класс, а после раздали автографы.

Последние матчи «Ариса» Кокорин, напомним, пропустил, но сейчас, как сказал главный тренер Александр Шпилевский, россиянин снова в строю. У Кокорина в текущем сезоне – пять забитых голов в 10 играх и два ассиста.