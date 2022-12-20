Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Другое

Кокорин на Кипре поучаствовал в мастер-классе для школьников

20 Декабря 2022 • 23:14 Комментировать

Александр Кокорин на Кипре зря времени не теряет. Форвард не только выступает за местный «Арис» и наслаждается солнечной погодой на острове, но и учит играть в футбол подрастающее поколение.

Его клуб в городе Лимассол накануне провёл мероприятие для местных школьников на базе собственной академии, пишет пресс-служба «Ариса». Кокорин и его партнёры по команде провели для детей мастер-класс, а после раздали автографы.

Последние матчи «Ариса» Кокорин, напомним, пропустил, но сейчас, как сказал главный тренер Александр Шпилевский, россиянин снова в строю. У Кокорина в текущем сезоне – пять забитых голов в 10 играх и два ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.12.22 в 22:45
Харлэнд и Вульф Велдерс
Dergview FC
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Декабря
23:14 · Другое
Кокорин на Кипре поучаствовал в мастер-классе для школьников
19 Декабря
16:23 · Другое
​Тренер «Ариса» рассказал о состоянии Кокорина
17 Декабря
23:53 · Другое
Президент мексиканского клуба подтвердил переговоры с Суаресом
16 Декабря
05:28 · Другое
Муту накричал на футболиста румынской сборной
14 Декабря
09:12 · Другое
Де Пау находится на испытательном сроке в «Зюлте-Варегеме»
11 Декабря
13:59 · Другое
Кокорин пропустит ещё один матч чемпионата Кипра 1
09 Декабря
03:17 · Другое
Бывший тренер «Партизана» погиб в автокатастрофе
01:15 · Другое
Экс-тренер «Аль-Насра»: «В чемпионате Саудовской Аравии большая конкуренция»
08 Декабря
22:49 · Другое
Скончался легендарный массажист сборных СССР и России
07 Декабря
18:40 · Другое
Свен-Йоран Эрикссон стал тренером клуба третьей шведской лиги
14:23 · Другое
​Кокорина признали лучшим игроком «Ариса» в ноябре
05 Декабря
20:18 · Другое
Фарфан готовится к завершению игровой карьеры
02 Декабря
03:39 · Другое
В Замбии лучший игрок матча получил в качестве приза... упаковку куриных яиц 3 видео
03:07 · Другое
В македонском Тетово 30-летие местного клуба отпраздновали ярче, чем Новый год видео
01 Декабря
15:32 · Другое
​Юристы Роналду оценивают предложение «Аль-Насра» слухи
Все новости
Рекомендуем