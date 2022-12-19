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​Тренер «Ариса» рассказал о состоянии Кокорина

19 Декабря 2022 • 16:23 Комментировать

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина.

Напомним, что Александр Кокорин пропустил ряд матчей своей команды.

«У Саши микротравма. Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше. Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он её почувствовал, поэтому решили его поберечь», - высказался Шпилевский, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Шпилевский также отметил, что Кокорин уже несколько дней работает в общей группе. Российский футболист имеет шансы выйти на поле в ближайшем матче.

В конце лета уходящего года «Арис» арендовал Александра Кокорина на сезон 2022/2023. Права на 31-летнего нападающего принадлежат «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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