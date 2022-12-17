Президент мексиканского клуба подтвердил переговоры с Суаресом

Уругвайский нападающий Луис Суарес может продолжить карьеру в Мексике.

Как уже сообщалось, интерес к 35-летнему экс-игроку «Барселоны» и мадридского «Атлетико» проявляет «Крус Асуль», и теперь президент мексиканского клуба Виктор Веласкес подтвердил сведения: «У меня пока нет новостей, но мы провели с ним переговоры. Мы действительно хотим, чтобы Луис Суарес выступал в нашем клубе, и сейчас нам просто нужно набраться терпения», – цитирует Diario AS Веласкеса.

В июле Луис Суарес вернулся в уругвайский «Насьональ», подписав контракт на полгода. С января знаменитый игрок официально станет свободным агентом. В его подписании также заинтересован «Интер Майами».