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Муту накричал на футболиста румынской сборной

16 Декабря 2022 • 05:28 Комментировать

Известный в прошлом румынский нападающий Адриан Муту тренирует бухарестский «Рапид», который успешно выступил в очередном матче чемпионата Румынии, переиграв «Петролул» со счетом 3:1. Однако при этом футболист молодежной румынской сборной Александр Ионицэ не забил пенальти, чем спровоцировал не очень сдержанного Муту на целую тираду в свой адрес.

Как пояснил после матча свой выпад Муту, он потребовал от Ионицэ «проснуться». После двадцати туров румынского чемпионата «Рапид» идет на третьем месте, а лидирует в турнирной таблице «Фарул» (Маяк в переводе на русский язык) из Констанцы - команда знаменитого Георге Хаджи. 

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Евро-Футбол.Ру,
Адриан Муту Георге Хаджи чемпионат Румынии
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