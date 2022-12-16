Муту накричал на футболиста румынской сборной

Известный в прошлом румынский нападающий Адриан Муту тренирует бухарестский «Рапид», который успешно выступил в очередном матче чемпионата Румынии, переиграв «Петролул» со счетом 3:1. Однако при этом футболист молодежной румынской сборной Александр Ионицэ не забил пенальти, чем спровоцировал не очень сдержанного Муту на целую тираду в свой адрес.

Как пояснил после матча свой выпад Муту, он потребовал от Ионицэ «проснуться». После двадцати туров румынского чемпионата «Рапид» идет на третьем месте, а лидирует в турнирной таблице «Фарул» (Маяк в переводе на русский язык) из Констанцы - команда знаменитого Георге Хаджи.