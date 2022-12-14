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Де Пау находится на испытательном сроке в «Зюлте-Варегеме»

14 Декабря 2022 • 09:12 Комментировать

Бывший вингер «Антверпена» Нилл Де Пау находится на испытательном сроке в «Зюлте-Варегеме». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Варегема.

Де Пау покинул одного из лидеров чемпионата Бельгии летом нынешнего года после двухлетнего выступления за этот клуб.

Ранее футболист уже играл за «Зюлте-Варегем» также на протяжении двух лет – с 2017 по 2019 год. За это время он провёл 82 игры, забил 14 голов и отдал 19 голевых передач.

Дополнительно сообщается, что клуб ещё не принял окончательное решение о том, будет ли предложен контракт 32-летнему игроку. В случае положительного исхода, контракт будет заключен до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зюлте-Варегем Антверпен чемпионат Бельгии Трансферы футбола - зима 2023 Нилл Де Пау
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